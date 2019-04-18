18 апреля 2019, 12:36Происшествия

На Южной поляне из окна выпал человек

В Пензе из окна дома №3 по 3-му проезду Лобачевского выпал человек. Об этом стало известно из Сети.

Пользователь опубликовал видеозапись в сообществе соцсети Instagram. Он рассказал, что трагедия произошла днем 17 апреля.

«Разбился насмерть», - предположил автор поста.

Судя по кадрам, на месте работали медики и полицейские. Тело было накрыто полотном.

Официальной информации о случившемся нет. Видеозапись мы не прикрепили по этическим соображениям, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://www.instagram.com/chp_penza

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