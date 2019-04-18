На Южной поляне из окна выпал человек

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18 апреля 2019, 12:36Происшествия
В Пензе из окна дома №3 по 3-му проезду Лобачевского выпал человек. Об этом стало известно из Сети.
Пользователь опубликовал видеозапись в сообществе соцсети Instagram. Он рассказал, что трагедия произошла днем 17 апреля.
«Разбился насмерть», - предположил автор поста.
Судя по кадрам, на месте работали медики и полицейские. Тело было накрыто полотном.
Официальной информации о случившемся нет. Видеозапись мы не прикрепили по этическим соображениям, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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