На Южной поляне из окна выпал человек

В Пензе из окна дома №3 по 3-му проезду Лобачевского выпал человек. Об этом стало известно из Сети.

Пользователь опубликовал видеозапись в сообществе соцсети Instagram. Он рассказал, что трагедия произошла днем 17 апреля.

«Разбился насмерть», - предположил автор поста.

Судя по кадрам, на месте работали медики и полицейские. Тело было накрыто полотном.

Официальной информации о случившемся нет. Видеозапись мы не прикрепили по этическим соображениям, пишет ИА «Пенза-Пресс».