На Южной поляне из канализационного люка выливается вода

Запись пользователь разместил в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как из под крышки канализационного люка под напором выливается вода. Из-за этого образовалась огромная лужа, пишет ИА «Пенза-Пресс».