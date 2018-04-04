На Южной поляне из канализационного люка выливается вода

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04 апреля 2018, 11:34Общество
Пензенцы выложили в Сеть видео канализационного прорыва.
Запись пользователь разместил в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как из под крышки канализационного люка под напором выливается вода. Из-за этого образовалась огромная лужа, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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