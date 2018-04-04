04 апреля 2018, 11:34Общество

На Южной поляне из канализационного люка выливается вода

Пензенцы выложили в Сеть видео канализационного прорыва.

Запись пользователь разместил в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как из под крышки канализационного люка под напором выливается вода. Из-за этого образовалась огромная лужа, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/typical_penza
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