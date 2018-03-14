На Южной поляне иномарка залетела на тротуар. ВИДЕО

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14 марта 2018, 14:03Происшествия
Пензенец стал свидетелем аварии на перекрестке улиц Калинина и Свердлова. Мужчина выложил видео ДТП в Сеть.
Запись появилась на видеохостинге YouTube 14 марта, ее опубликовал пользователь под ником Евгений Миронов.
На кадрах видно, как отечественная легковушка поворачивает на перекрестке на улицу Калинина. В это время на мигающий желтый сигнал светофора в прямом направлении по улице Свердлова мчится иномарка. Чтобы избежать столкновения с «ВАЗом», она совершает маневр и влетает на тротуар.
Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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