14 марта 2018, 14:03Происшествия

На Южной поляне иномарка залетела на тротуар. ВИДЕО

Пензенец стал свидетелем аварии на перекрестке улиц Калинина и Свердлова. Мужчина выложил видео ДТП в Сеть.

Запись появилась на видеохостинге YouTube 14 марта, ее опубликовал пользователь под ником Евгений Миронов.

На кадрах видно, как отечественная легковушка поворачивает на перекрестке на улицу Калинина. В это время на мигающий желтый сигнал светофора в прямом направлении по улице Свердлова мчится иномарка. Чтобы избежать столкновения с «ВАЗом», она совершает маневр и влетает на тротуар.

Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=0OQNlbOAHpc

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