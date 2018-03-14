На Южной поляне иномарка залетела на тротуар. ВИДЕО

Пензенец стал свидетелем аварии на перекрестке улиц Калинина и Свердлова. Мужчина выложил видео ДТП в Сеть.

Запись появилась на видеохостинге YouTube 14 марта, ее опубликовал пользователь под ником Евгений Миронов.

На кадрах видно, как отечественная легковушка поворачивает на перекрестке на улицу Калинина. В это время на мигающий желтый сигнал светофора в прямом направлении по улице Свердлова мчится иномарка. Чтобы избежать столкновения с «ВАЗом», она совершает маневр и влетает на тротуар.

Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».