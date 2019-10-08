На Южной поляне иномарка врезалась в маршрутку – соцсети

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08 октября 2019, 15:34Происшествия
В Пензе на Южной поляне днем 8 октября произошла авария. Об этом в Сети рассказал очевидец.
Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел на перекрестке улиц Калинина и Лобачевского примерно в 12:20.
«Kia врезалась в маршрутку», - уточнил он.
О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.
Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Если, находясь за рулем, вы почувствовали себя плохо, лучше остановиться. Особенно осторожным нужно быть в сумерки и ночью, когда видимость ограничена, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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