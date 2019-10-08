На Южной поляне иномарка врезалась в маршрутку – соцсети

В Пензе на Южной поляне днем 8 октября произошла авария. Об этом в Сети рассказал очевидец.

Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел на перекрестке улиц Калинина и Лобачевского примерно в 12:20.

«Kia врезалась в маршрутку», - уточнил он.

О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Если, находясь за рулем, вы почувствовали себя плохо, лучше остановиться. Особенно осторожным нужно быть в сумерки и ночью, когда видимость ограничена, пишет ИА «Пенза-Пресс».