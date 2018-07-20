На Южной поляне иномарка влетела в отечественную легковушку - очевидец

В Пензе в микрорайоне Южная поляна утром 20 июля произошла авария. Об этом в Сети сообщил горожанин.

Очевидец опубликовал фотографии в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел около десяти часов утра на улице Калинина.

«Volkswagen шел на разворот и въехал в бок проезжающей мимо Lada Kalina», - написал он.

Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».