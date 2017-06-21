21 июня 2017, 11:36Происшествия На Южной поляне иномарка подрезала легковушку В Пензе на Южной поляне произошел инцидент, едва не закончившийся аварией. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.

Судя по кадрам, опубликованным в группе «Подслушано у водителей. Пенза 58», белый «Ниссан» неожиданно и резко перестроился в крайний правый ряд под носом у легковушки..

Ошарашенный такой выходкой водитель остановился, посигналил, а затем догнал обидчика и перекрыл ему дорогу. Судя по всему, далее между автомобилистами произошел диалог, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 56

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/podslushano_avto_58?z=video174277311_456239053%2Fd69efe7eb4645fd515%2Fpl_wall_-67246679