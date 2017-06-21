На Южной поляне иномарка подрезала легковушку

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21 июня 2017, 11:36Происшествия
В Пензе на Южной поляне произошел инцидент, едва не закончившийся аварией. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.
Судя по кадрам, опубликованным в группе «Подслушано у водителей. Пенза 58», белый «Ниссан» неожиданно и резко перестроился в крайний правый ряд под носом у легковушки..
Ошарашенный такой выходкой водитель остановился, посигналил, а затем догнал обидчика и перекрыл ему дорогу. Судя по всему, далее между автомобилистами произошел диалог, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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