10 июля 2019, 11:34Происшествия

На юную пензячку набросилась овчарка

Жителю Пензы придется заплатить за то, что его собака укусила ребенка.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в мае 2018 года женщина гуляла с детьми. Около одного из жилых домов сорвавшаяся с привязи среднеазиатская овчарка укусила ребенка.

Девочке наложили швы, сделали операцию и назначили курс лечения. Хозяин собаки должен был заплатить компенсацию морального вреда – 40 тысяч рублей и судебные расходы – 15 тысяч рублей.

Мужчина подал апелляционную жалобу. Он просил судью о снижении суммы компенсации, указав на то, что мать сама оставила ребенка во время прогулки без присмотра. Но суд оставил решение без изменения. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-2826309/

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