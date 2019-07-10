На юную пензячку набросилась овчарка

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 июля 2019, 11:34Происшествия
Жителю Пензы придется заплатить за то, что его собака укусила ребенка.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в мае 2018 года женщина гуляла с детьми. Около одного из жилых домов сорвавшаяся с привязи среднеазиатская овчарка укусила ребенка.
Девочке наложили швы, сделали операцию и назначили курс лечения. Хозяин собаки должен был заплатить компенсацию морального вреда – 40 тысяч рублей и судебные расходы – 15 тысяч рублей.
Мужчина подал апелляционную жалобу. Он просил судью о снижении суммы компенсации, указав на то, что мать сама оставила ребенка во время прогулки без присмотра. Но суд оставил решение без изменения. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
10 июля 2019, 19:21Мокшанский тепличный комплекс ждет расширение
10 июля 2019, 19:18Зрение юных пензенцев будут лечить на новом оборудовании
10 июля 2019, 19:03Пензенский мединститут выпустил первых индийских студентов
10 июля 2019, 17:59Сотрудники «Горводоканала» отремонтируют яму на ул. Володарского
10 июля 2019, 17:37УФАС при проверке повышения стоимости проезда заинтересовалось мэрией
10 июля 2019, 17:06Экс-начальник пензенской администрации может сесть за взятку
10 июля 2019, 16:36Губернатор поручил увеличить субсидии на льготный проезд
10 июля 2019, 16:04Двое пензенских экс-заключенных могут получить срок за разбой