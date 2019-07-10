На юную пензячку набросилась овчарка

Жителю Пензы придется заплатить за то, что его собака укусила ребенка.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в мае 2018 года женщина гуляла с детьми. Около одного из жилых домов сорвавшаяся с привязи среднеазиатская овчарка укусила ребенка.

Девочке наложили швы, сделали операцию и назначили курс лечения. Хозяин собаки должен был заплатить компенсацию морального вреда – 40 тысяч рублей и судебные расходы – 15 тысяч рублей.

Мужчина подал апелляционную жалобу. Он просил судью о снижении суммы компенсации, указав на то, что мать сама оставила ребенка во время прогулки без присмотра. Но суд оставил решение без изменения. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».