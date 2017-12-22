22 декабря 2017, 19:14Общество На Юбилейной площади Пензы появится каток До Нового Года остается 10 дней. Кто-то может еще не успел украсить дом, нарядить елку и купить подарки, а вот некоторые уже начали отмечать главный праздник страны - с песнями, танцами и спортивными состязаниями.

В микрорайоне Арбеково уже кружат хороводы и поют песни. В Могилевский дворик приехал Дед Мороз, и не один, а со своей свитой. Здесь и Снегурочка, и Снеговик, и Снежинка, ну и какая же добрая русская сказка без Бабы Яги? Новогодние персонажи поздравили детей и их родителей с наступающим Новым годом.

«Каждый Новый год мы стараемся максимально украсить район. И, конечно, устраиваем для детей различные праздники - вокруг елок с Дедом Морозом. Считаем это важно, особенно в период новогодних каникул», - сказал глава администрации Октябрьского района Пензы Евгений Гусейнов.

Особо ощущается атмосфера праздника в центре города у главной елки Пензы. Пока одни делают красивые новогодние фотографии, другие заняты активным отдыхом. На площади Ленина открылся каток, десятки ребятишек уже опробовали ледовую арену. Места хватило всем - и тем, кто играл в хоккей, и тем, кто просто катался на коньках. Игры на льду под открытым небом в этом году будут еще масштабнее, так как пензенцев готовят большой новогодний сюрприз.

Новогодним центром Пензы теперь будет и Юбилейная площадь. Здесь, как и на площади Ленина, будет работать прокат коньков. В Пензе сейчас открыто более 40-ка ледовых площадок. Планируют залить еще около 30-ти. А 23 декабря в зимнем городке откроется избушка Деда Мороза, в которой с главным зимним волшебником можно будет пообщаться, сфотографироваться и загадать свое заветное желание.

Общество

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