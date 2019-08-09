На Пензе чествовали лучших атлетов и тренеров региона

Профессиональный праздник для каждого спортсмена и любителя физической культуры. В Пензе прошли торжества, приуроченные ко Дню физкультурника. В 2019 году его отметят 10 августа. Лучших атлетов и тренеров региона наградили спортивными званиями и почетными грамотами.

Нечасто на одной площадке можно встретить футболистов, легкоатлетов, пловцов, хоккеистов. Однако они ежегодно собираются вместе, чтобы отметить День физкультурника. Даже в свой профессиональный праздник одни не расстаются с мячами, другие - с клюшками. На Юбилейной площади спортсмены провели мастер-классы. Рядом, как всегда, были тренеры, ведь они в неменьшей степени могут считать этот праздник своим.

«Со школьных лет занимаюсь спортом. Баскетболист. И до сих пор не могу остановиться. Сейчас тренирую ребят», - рассказал тренер сборной допризывной молодежи Пензенской области Александр Головин.

В 2019 году День физкультурника - особенный. В нашей стране его празднуют в 80 раз. Лучше всего рассказать о том, что он значит для спортсменов, могут сами виновники торжества. Губернатор Иван Белозерцев в училище олимпийского резерва встретился с представителями физкультурного актива Пензенской области. Однако речь шла не только о празднике. Некоторые из спортсменов и их наставников попросили помочь с улучшением тренировочных условий.

«Мы понимаем, что это очень серьезные затраты, но, с другой стороны, мы отдаем себе отчет в том, что на это нужно идти, потому что без вложений в образовательный процесс, в процесс подготовки спортсменов, невозможно достичь хороших результатов», - отметил губернатор.

Лучших спортсменов и тренеров региона по итогам прошедшего года чествовали в областной филармонии. Отличившимся атлетам присвоили новые спортивные звания, их наставникам вручили благодарности. Также назвали имя лучшего физкультурника Пензенской области. Им стал Андрей Шевченко. Он занимается спортом с пяти лет. Попробовал себя в борьбе, боксе, футболе, но в итоге свой выбор остановил на кроссфите, а в июле 2019 года побил рекорд России в упражнении берпи.

«Без спорта я себя вообще не вижу. Смотря в прошлое, я всегда был в нем, будущее тоже связано с ним. Скучно без него, без выступлений, соревнований», - сказал он.

Награды вручили и в других номинациях. Лучшим организатором спортивно-массовой работы стал Дмитрий Барков из Бековского района, а лучшей спортивной семьей признали жителей Мокшана - семью Страховых.