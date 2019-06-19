На Юбилейной площади Пензы прошел Бал медалистов

На Юбилейной площади Пензы чествовали лучших выпускников школ области. Там прошел Бал медалистов. В жизни каждого из них это событие станет одним из главных.

На Юбилейной площади собрались 597 медалистов. Многие из них не только отличники учебы, но и победители олимпиад и соревнований. Перед выходом на торжественную линейку волновались.

«Последний день, мы уходим. Непередаваемые эмоции. Училась на «хорошо» и «отлично». Была одна двойка в начальных классах, но это не считается», - рассказала выпускница средней школы села Николо-Барнуки Сосновоборского района Анна Кузнецова.

Рядом с медалистами были те, кто поддерживал ребят на протяжении всей учебы в школе - их родители, дедушки и бабушки. Многие приехали из отдаленных уголков области.

«Я сегодня трепещу, потому что мой внучатый племянник закончил никольскую школу на «отлично», с золотой медалью, лучший математик в районе. Желаю ему и всем сегодняшним выпускникам успехов в дальшейней жизни, счастья, чтобы они все свои желания исполнили», - сказала бабушка медалиста Надежда Маркина.

Поздравить лучших из лучших выпускников пришли учителя и первые лица области. Губернатор Иван Белозерцев назвал медаль «За особые успехи в учении» хорошим капиталом для дальнейшей жизни. Обладатели этой награды при поступлении в вуз получат дополнительные баллы.

«Мы благодарим вас за нелегкий, тяжелый труд, за то, что на протяжении учебы вы проявляли огромное-огромное старание и много-много работали для того, чтобы с гордостью стоять на этой площади, прославляя свою фамилию и родителей. В добрый путь, дорогие выпускники. Спасибо вам», - пожелал глава региона.



Медалистам были вручены благодарственные письма губернатора области. Также ими были отмечены родители лучших выпускников региона.