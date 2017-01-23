23 января 2017, 16:33Общество На выходных в Пензенской области поймали браконьеров В Пензенской области в выходные дни выявили четыре нарушения охотничьего законодательства.

По данным областного минлесхоза, нарушения нашли в Никольском, Малосердобинском и Городищенском районах.

Также зафиксирован случай охоты с незарегистрированным оружием, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Охотничье оружие изъято и сдано в органы полиции», - добавили в ведомстве.

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