На выезде из Пензы выгорело три гектара сухой травы

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10 апреля 2017, 11:11Общество
В Пензенском регионе установилась сухая погода. В зоне риска оказались поля и садовые участки, освободившиеся от снежного покрова. Так, 7 апреля в районе четырех часов вечера на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании сухой травы на выезде из Пензы, со стороны улицы 40-летия Октября.
Возгорание произошло на площади около трех гектаров. Благодаря своевременному прибытию пожарных расчетов огонь не успел перекинуться на лесной массив.
Был ли это умышленный поджог или пожар случился в результате неосторожного обращения с огнем, выясняют сотрудники МЧС.
Специалисты ведомства напоминают: в преддверии весенне-летнего пожароопасного периода не следует поджигать сухую траву, а мусор нужно сжигать с особой осторожностью.
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