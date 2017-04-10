10 апреля 2017, 11:11Общество На выезде из Пензы выгорело три гектара сухой травы В Пензенском регионе установилась сухая погода. В зоне риска оказались поля и садовые участки, освободившиеся от снежного покрова. Так, 7 апреля в районе четырех часов вечера на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании сухой травы на выезде из Пензы, со стороны улицы 40-летия Октября.

Возгорание произошло на площади около трех гектаров. Благодаря своевременному прибытию пожарных расчетов огонь не успел перекинуться на лесной массив.

Был ли это умышленный поджог или пожар случился в результате неосторожного обращения с огнем, выясняют сотрудники МЧС.

Специалисты ведомства напоминают: в преддверии весенне-летнего пожароопасного периода не следует поджигать сухую траву, а мусор нужно сжигать с особой осторожностью.

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