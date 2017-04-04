04 апреля 2017, 18:27Общество На выезде из Пензы изменилась схема движения Реконструкция 12-километрового участка федеральной трассы М5 «Урал» от микрорайона Север до восточного выезда из Пензы завершена. В связи с этим на 645-м километре федеральной автодороги изменилась схема движения.

11 километров 875 метров нового дорожного полотна, уложенного по всем правилам и отвечающего современным требованиям. Строительные работы на участке федеральной трассы М5 «Урал» завершены. Реконструкцию, которая началась в 2012 году, провели на отрезке с 634 по 645 километр.

«Стоимость этого участка автомобильной дороги - 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Построены две транспортные развязки, три путепровода, один пешеходный переход и мост через реку Сура», - сказал заместитель начальника управления автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства Музафяр Сенжапов.

Проведенные работы позволили увеличить пропускную способность дороги до 40 тысяч автомобилей в сутки и избавиться от пробок в районе «Петушка», а также чемодановского поста ГИБДД.

Развязка на 644-ом километре трассы уже начала функционировать. Теперь въезд в Пензу со стороны Самары будет осуществляться по левоповоротному съезду транспортной развязки. Аналогичным образом водителям придется выезжать из Пензы в направлении Москвы.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на строгое соблюдение требований дорожных знаков.

Пока реконструированный участок дороги работает в тестовом режиме. Специалисты выявляют и устраняют недостатки, допущенные во время строительства. Планируется, что окончательно дорогу откроют в июне.

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