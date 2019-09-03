На выборах в Гордуму досрочно проголосовали более 8 тысяч пензенцев

Ближайшее воскресенье в России - это единый день голосования. 8 сентября в регионе пройдут 298 избирательных кампаний. Депутатов представительных органов выберут в областном центре, Заречном и Кузнецке, в Пензенском районе, а также практически во всех сельских и городских поселениях. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо с 8:00 до 20:00 с паспортом прийти на свой избирательный участок. Впрочем, это можно сделать досрочно.

Отрезок с 16:00 до 20:00, а 7 сентября - с 9:00 до 13:00 в пензенских школах в первые сентябрьские дни можно назвать временем взрослых - оно отведено специально для тех, кто принял решение проголосовать за того или иного кандидата в депутаты пензенской Гордумы заранее. Юлия Матренина - выпускница школы №11. Туда же она пришла, чтобы опустить бюллетень в урну.

«Работаю администратором в крупном торговом центре, и на выходные выпадает моя рабочая смена, поэтому пришла исполнить свой гражданский долг и проголосовать досрочно», - рассказала она.

Режим трудовой деятельности - лишь одна из причин принять участие в досрочном голосовании. Также проголосовать заранее можно и при отъезде в другой регион. Этой возможностью воспользовались и две жительницы микрорайона Бугровка, которые отправляются на отдых в Кисловодск.

«Уезжаю, поэтому пришла сейчас проголосовать. Муж остается, потом придет», - сказала жительница Пензы Татьяна Качурина.

«Считаю, что это очень важное решение, влияющее на жизнь моих детей, улицы, на которой мы проживаем, поэтому я активна», - отметила жительница Пензы Нина Калинина.

Вместо возможности проголосовать по месту нахождения в единый день голосования законодательство дает право сделать это по месту жительства, но досрочно. Это касается даже самих членов участковых и территориальных избирательных комиссий.

«Если раньше мы в день выборов голосовали на том участке, где задействованы, то в 2019 году у нас иная система, согласно которой делаем это досрочно по месту жительства», - рассказала член территориальной избирательной комиссии по округу №125 Пензы Наталья Золотцева.

В настоящее время правом проголосовать досрочно воспользовались более 6000 пензенцев. Данные по области превышают показатель в 8000. На избирательных участках дежурят наблюдатели.

«Люди приходят по два-три человека. Все нормально, закон не нарушается, за всем следят», - сказала наблюдатель на избирательном участке Галина Ровенская.

Досрочное голосование продлится до 7 сентября. Основная масса избирателей ожидается на участках 8-го.