11 июля 2017, 09:27Общество На Всероссийский Сабантуй из Пензы организуют автобусы в Среднюю Елюзань В Пензенской области члены кабмина и главы администраций районов обсудили подготовку к Всероссийскому сельскому Сабантую, который 22 июля состоится в селе Средняя Елюзань.

По информации пресс-центра областного правительства, губернатор Иван Белозерцев поручил сделать программу насыщенной и интересной, а пребывание гостей – комфортным, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«В обязательном порядке нужны дорожные знаки, обозначающие стоянки транспорта. Нужна навигация, таблички, схема размещения, чтобы люди понимали, где можно гулять по торговым рядам, где помыть руки, где развлечь детей и отдохнуть, чтобы не пришлось бесцельно толпиться, территория это позволяет», - сказал он.

На праздники будут работать волонтеры – 100 студентов пензенских вузов и колледжей. Они проходят специальное обучение. Молодые люди должны заранее побывать на мете, чтобы изучить площадку, отметил глава региона.

«Хорошо, что часть волонтеров может объясниться на татарском языке — это подчеркнет уважение к нашим гостям», - добавил губернатор.

На территории, отведенной под проведение Всероссийского Сабантуя, расположатся подворья 13 районов Пензенской области, где проживает татарское население, и Республики Татарстан, а также 40 шатров, в которых будут работать мастера народных художественных промыслов.

Отведена зона под детский Сабантуй, обустроен ипподром. Для участия в скачках заявлено более 250 лошадей из разных регионов России. Сценарий торжественного открытия Сабантуя, в котором принимают участие в общей сложности 100 артистов, в том числе представителей Татарстана, уже готов. 16 июля из республики прибудет творческая делегация, чтобы начать репетицию праздничной программы.

«Нужно давать больше информации в СМИ, чтобы как можно больше люди знали о проведении в Пензенской области Сабантуя. Необходимо также организовать рейсы автобусов, чтобы дать пензенцам возможность поехать в Среднюю Елюзань», - поручил Иван Белозерцев.

Вместе с участниками выездного заседания оргкомитета глава региона осмотрел площадку проведения праздника, оценил ход подготовительных работ, высказал ряд замечаний и пожеланий.

Общество

просмотров 115

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/07/10/18384041