На всех пензенских пляжах появятся дежурные

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18 июля 2017, 17:02Общество
18 июля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел аппаратное совещание.
По информации пресс-службы горадминистрации, в ходе мероприятия Виктор Кувайцев подчеркнул необходимость соблюдения безопасности в зонах отдыха Пензы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Безопасность людей в городских зонах отдыха нужно держать на постоянном контроле», - подчеркнул он.
Также глава администрации поручил и.о. начальника управления ГОЧС города Пензы Александру Дерябину усилить оперативный контроль в зонах отдыха, особенно в жаркую погоду.
«Дежурные должны присутствовать на всех пляжах, в том числе - и в Засеке», - сказал Виктор Кувайцев.
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