18 июля 2017, 17:02Общество На всех пензенских пляжах появятся дежурные 18 июля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел аппаратное совещание.

По информации пресс-службы горадминистрации, в ходе мероприятия Виктор Кувайцев подчеркнул необходимость соблюдения безопасности в зонах отдыха Пензы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Безопасность людей в городских зонах отдыха нужно держать на постоянном контроле», - подчеркнул он.

Также глава администрации поручил и.о. начальника управления ГОЧС города Пензы Александру Дерябину усилить оперативный контроль в зонах отдыха, особенно в жаркую погоду.

«Дежурные должны присутствовать на всех пляжах, в том числе - и в Засеке», - сказал Виктор Кувайцев.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_my_obyazany_ezhednevno_zanimatsya_blagoustroystvom_goroda/