На время сессии учителя детей вынудили заниматься до вечера - пензячка

Жительница Пензы недовольна организацией учебного процесса в гимназии №55, где один из классов начальной школы, по ее словам, вынудили учиться во вторую смену без согласия родителей.

Об этом женщина написала в «Жалобной книге» информагентства «Пенза-Пресс».

«Наш классный руководитель ушла на установочную сессию в институте, и класс без согласия с родителями перевели на обучение во вторую смену с 14.10 до 17.10 до 24 декабря. Решено это было за спинами родителей, нас просто поставили перед фактом. Большое количество детей посещают спортивные секции, которые как раз проходят в это время, как это совмещать, не понятно. С кем оставлять детей утром - тоже не понятно. На эти замечания завуч гимназии сказала, что это «ваши проблемы», - сообщила она.

Пензячка считает, что директор гимназии должна была предвидеть такую ситуацию, когда брала в штат учителя-студента.

По данному факту информагентсво направило официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».