На время крестного хода в Пензе несколько маршруток поедут по-другому

31 августа в Пензе изменится схема движения на ряде маршрутов общественного транспорта. Это связано с проведением детского крестного хода (0+).

Ограничения будут действовать с 10:45 до 12:30. Об этом написала на своей странице в Facebook начальник управления транспорта и связи города Юлия Еремина.

Изменения маршрута коснутся:

- маршрутки №1т от остановки «пл. Маршала Жукова» (ул. Плеханова) поедут по ул. Октябрьская, до Привокзальной площади, затем по ул. Плеханова, ул. Пушкина и далее - по маршруту;

- маршрутки №8 будут следовать от конечной остановки «Пенза-I» по улицам Октябрьская, Московская, Суворова, Чехова, Кирова, Лермонтова, Красная и далее - по маршруту в обоих направлениях;

- маршрутки №63 поедут от остановки «Центральный рынок» по улицам Бакунина, Плеханова, Пушкина и далее - по маршруту в обоих направлениях;

- маршрутки №33, 39 от остановки «Роддом» поедут в сторону центра по улицам Плеханова, Суворова, Чехова, Кирова и далее - по маршрутам в обоих направлениях;

- маршрутки №17 будут следовать от остановки «Сбербанк» в сторону центра по улицам Суворова, Чехова, Кирова и далее - по маршруту в обоих направлениях;

- маршрутки №25 будут ехать от остановки «Сбербанк» по улицам Плеханова, Бакунина, Чехова, Суворова и далее - по маршруту.

Напомним, 31 августа в 9:00 в Спасском кафедральном соборе пройдет детская божественная литургия, а с 11:00 —крестный ход по улице Володарского до Богоявленского собора. Отличительной особенностью является массовое участие детей в мероприятиях. Их также ждут игры, мастер-классы, вкусные угощения и незабываемые впечатления, пишет ИА «Пенза-Пресс».