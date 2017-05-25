На вокзале «Пенза-1» эвакуировали людей и потушили условное возгорание

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25 мая 2017, 19:32Общество
25 мая в гостинице возле станции вокзала «Пенза-1» произошел пожар. Своевременно эвакуировать из здания всех людей не удалось. Постояльцы отеля с верхних этажей оказались отрезанными огнем от выхода. По такой легенде прошли пожарно-тактические учения МЧС.
По легенде учений, в гостинице на привокзальной площади произошел пожар в одном из номеров на шестом этаже. Пламя моментально охватило верхний ярус здания. Сотрудники отеля успели эвакуировать большинство постояльцев, но несколько человек оказались в огненном плену. Все попытки выбраться самостоятельно оказались тщетными.
В тушении условного возгорания приняли участие пять единиц техники и 30 сотрудников МЧС. В этих пожарно-тактических учениях, помимо спасателей и специалистов службы жизнеобеспечения, задействовали пожарный поезд, который дислоцируется на станции «Пенза-4»
«Здесь вагон насосной станции стоит, две цистерны водохранилища и вагон перекачивающей станции. На летний период у нас дополнительно ставится цистерна рабочего парка для запаса воды – это еще 60 тонн, помимо своих 120», - рассказал заместитель начальника пензенского отряда филиала вневедомственной охраны железнодорожного транспорта России на Куйбышевской железной дороге Александр Батынов.
Учения в гостинице на станции «Пенза-1» были плановыми. В 2018 году железнодорожный вокзал города на Суре примет гостей чемпионата мира по футболу, а потому главная задача спасателей - подробно изучить сложный объект и наладить взаимодействие всех служб и подразделений.
«Вокзал является местом с массовым пребыванием людей, поэтому особо важно проводить учения и тренироваться на объектах такого типа. Учения прошли успешно, все подразделения со своими задачами справились», - сказала начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.
Условное возгорание в гостинице ликвидировали за 30 минут. По результатам учений руководство регионального управления МЧС оценило действия личного состава на оценку «удовлетворительно».
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