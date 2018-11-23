На въезде в Пензу подсветили стелу после жалобы горожанина

Горожанин обратился в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс». Он сообщил, что стелла с надписью «Пенза» не подсвечена.

По словам мужчины, с восточной стороны при въезде в город стела с надписью «Пенза» не встречает огнями гостей после открытия эстакады.

На обращение поступил ответ за подписью вице-мэра Юрия Ильина. Он сообщил, что объект подключили к другому источнику электричества. В настоящее время подсветка работает исправно, пишет ИА «Пенза-Пресс».