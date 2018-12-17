На верность пензенскому УФСИН и стране присягнули 27 новобранцев

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17 декабря 2018, 19:23Общество
Молодые сотрудники Пензенского областного управления Федеральной службы исполнения наказаний приняли присягу. Клятву верности стране и ведомству принесли 27 человек.
Принимая присягу, каждый из новобранцев обязался соответствовать высоким стандартам. Каждый из них уже проработал в ведомстве не менее трех месяцев и доказал, что достоин присягнуть на верность Отечеству и служебному долгу. По словам тех, кто давно связал со службой свою жизнь, день присяги - особенный для каждого сотрудника.
«Это официальное вступление в должность. Они должны понимать, что теперь, после дачи присяги они ни в коей мере не имеют права ее нарушить», - сказал заместитель начальника УФСИН РФ по Пензенской области Максим Михайлюк.
Клятву верности стране и закону произнесли 27 человек. Волнение молодые сотрудники УФСИН скрывали - профессия обязывает всегда сохранять спокойствие. Для многих из них эта присяга - уже не первая. По словам теперь уже действующих сотрудников ведомства, этот ритуал не меняется с годами.
«Текст всех присяг схож. Теперь ощущаю себя полноценным сотрудником уголовно-исполнительной системы. Море эмоций. Надеюсь, что принесу огромную пользу ведомству», - рассказал сотрудник УФСИН РФ по Пензенской области Максим Широлапов.
В завершении торжественной церемонии, по традиции, прошел обряд окропления святой водой.
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