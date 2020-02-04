На ужин к кузнечанам нагрянули пожарные

04 февраля 2020, 13:36Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области произошел неприятный инцидент. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По предварительным данным, 3 февраля в 16:22 в одной из квартир на улице Тухачевского готовили пищу. В этот момент там произошло задымление. В пресс-службе отметили, что огонь не вспыхнул.
На место выезжало 12 человек и три спецмашины. По факту случившегося проводится проверка.
В МЧС просят жителей быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы и не курить в постели. От соблюдения правил пожарной безопасности зависит жизнь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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