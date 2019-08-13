13 августа 2019, 13:36Общество

На улицу Кирова вернули часть оборонительного вала

В Пензе на улице Кирова реконструируют оборонительный вал. Монумент отреставрировали и частично вернули на место.

Фотографию в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» прислала читательница. Девушка рассказала, что рабочие уже установили чугунную пушку-мортиру и часть башни.

Напомним, монумент и фрагмент башни убрали с улицы Кирова в середине июля. Их отправили на реставрацию. Специалисты планировали заменить части деревянных элементов с последующим покрытием их защитным составом. Также рабочие должны были очистить от ржавчины и покрасить металлические конструкции, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 54

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: фото читателя "Пенза-Пресс"

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ