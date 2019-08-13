На улицу Кирова вернули часть оборонительного вала

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13 августа 2019, 13:36Общество
В Пензе на улице Кирова реконструируют оборонительный вал. Монумент отреставрировали и частично вернули на место.
Фотографию в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» прислала читательница. Девушка рассказала, что рабочие уже установили чугунную пушку-мортиру и часть башни.
Напомним, монумент и фрагмент башни убрали с улицы Кирова в середине июля. Их отправили на реставрацию. Специалисты планировали заменить части деревянных элементов с последующим покрытием их защитным составом. Также рабочие должны были очистить от ржавчины и покрасить металлические конструкции, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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