На улицу Кирова вернули часть оборонительного вала

В Пензе на улице Кирова реконструируют оборонительный вал. Монумент отреставрировали и частично вернули на место.

Фотографию в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» прислала читательница. Девушка рассказала, что рабочие уже установили чугунную пушку-мортиру и часть башни.

Напомним, монумент и фрагмент башни убрали с улицы Кирова в середине июля. Их отправили на реставрацию. Специалисты планировали заменить части деревянных элементов с последующим покрытием их защитным составом. Также рабочие должны были очистить от ржавчины и покрасить металлические конструкции, пишет ИА «Пенза-Пресс».