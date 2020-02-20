На улице Зеленодольской в Пензе положат 4 км асфальта

Разгрузить улицы Мереняшева и Тепличную и тем самым снизить аварийность. В Пензе на улице Зеленодольской появится новая асфальтированная дорога длиной почти в четыре километра. Она будет соединять окраину города с региональной трассой «Пенза-Тамбов».

Тяжелый бульдозер - это лишь одна из машин, задействованных на строительстве автодороги на улице Зеленодольской. Работа кипит. У каждого машиниста и водителя - свои конкретные задачи, но всех объединяет одна общая - подготовить участок дороги к укладке асфальта.

«Все убираем и отсыпаем нормальным грунтом, потому что мороженый не уплотнишь, его надо удалять», - рассказал главный инженер подрядной организации Валентин Куканов.

Вместо песка насыпается глина - этот слой ляжет в основу будущей дороги. Поверх него разровняют песок, затем уложат щебень, и только после этого нижний слой асфальтобетона. Чтобы дорога прослужила долго, нужно как следует обустроить основание.

«Каждый день приезжают специалисты из лаборатории, берут пробы, проверяют их на влажность и уплотнение», - сказал машинист катка Аркадий Ерушкин.

«Строительство идет опережающими темпами. Работы начались осенью 2019 года. В данный момент выполнено уже больше 50%, в том числе - земельные, вынос ливневых коммуникаций, остались газовые», - рассказал заместитель главы администрации Пензенского района Анатолий Синичкин.

Заказчик - Мичуринский сельсовет. В 2020 году он стал участником проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость работ - 170 миллионов рублей. Формально контракт подписан до 2022-го, но подрядчик планирует справиться досрочно.