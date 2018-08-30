На улице Володарского вспыхнула машина. ВИДЕО

В Пензе на улице Володарского загорелась машина. Об этом в Сети рассказал очевидец происшествия.

Видеозапись с места событий пользователь опубликовал в группе «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте». Судя по кадрам, пострадал Renault Logan, на место приехали несколько пожарных расчетов.

«Она бабахнула, было слышно, как что-то взорвалось. Был хлопок. Скорее всего, загорелась электропроводка», - предположил пензенец.

Также он отметил, что пожарные приехали вовремя, иначе огонь мог бы захватить соседние машины.

Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».