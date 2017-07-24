На улице Терновского столкнулись три автомобиля

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24 июля 2017, 19:13Происшествия
В Пензе произошла крупная авария. На улице Терновского, недалеко от перекрестка с улицей Петровской, столкнулись три автомобиля – «БМВ», «Мазда» и «Мицубиши».
Последняя иномарка пострадала сильнее остальных - у машины повреждены правое крыло и переднее правое колесо. У «БМВ» разбито лобовое стекло и помят правый бок. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не погиб, однако пострадал несовершеннолетний пассажир в одном из автомобилей.
«Пассажир автомобиля «БМВ», мальчик 2011 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. Пассажир автомобиля «Мицубиши», молодой человек 1999 года рождения, был осмотрен бригадой скорой помощи, после чего был отпущен домой. По данному факту проводиться проверка», - сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.
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