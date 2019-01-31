Иномарку на улице Тепличной чуть не перемололи вместе со снегом

Первыми освободить иномарку из снежного плена удалось коммунальщикам. Во время стандартных работ на обочине улицы Тепличной уборочная техника вместе со снегом начала перемалывать автомобиль. ДТП произошло на глазах сына владельца старенького «Форда» - семья живет в доме напротив.

«Сидел на кухне, пил чай. Как раз здесь шли уборочные работы, заметил, что моя машина начала двигаться. Они врезались в нее ротором снегоуборочным. Видно следы от винта», - рассказал житель Пензы Илья Маслов.

То, что машина замаскировалась под заснеженную обочину, конечно, на совести автовладельца. Его представитель пояснил, что хозяин и рад бы переставить автомобиль в более безопасное место, во двор, но парковочных мест не хватает.

Юристы же замечают, то, что машина стояла на обочине и находилась под шапкой снега - значения не имеет. Никаких законов он не нарушает, а штрафов за помеху снегоуборочной технике не предусмотрено ни в ПДД, ни в правилах благоустройства города. Хозяин имеет право получить положенные выплаты после ДТП. Ведь его собственности нанесли ущерб.

«Если бы водитель трактора был застрахован, то, в процессе нанесения ущерба третьему лицу, все было бы решено по ОСАГО, в противном случае ответственность возлагается на работодателя водителя, то есть на дорожные службы», - прокомментировал руководитель юридической компании Игорь Баталин.

Это правило действует вне зависимости от того, застрахован пострадавший автомобиль или нет, и более того, автовладелец получает выплаты, даже если его машина была припаркована с нарушением правил. В таком случае дорожным службам, конечно, рекомендуют предварительно вызывать ГИБДД и эвакуатор, который устранит препятствие с обочины. Правда, это возможно только если водитель снегоуборочной техники заметит припаркованную под сугробом машину.

В подрядной организации, которой принадлежит снегоуборочная техника, отказались прокомментировать ситуацию. В случае с этим ДТП, как говорят эксперты, автомобилист, вероятнее всего, получит компенсацию даже через суд.

По статистике, случаи таких ДТП довольно редки, чаще всего снегоуборочная техника причиняет вред автомобилям за счет выпавших из кузова комков снега, которые дорожники вывозят с городских магистралей.