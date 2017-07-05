На улице Славы в Пензе отремонтировали дорогу

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05 июля 2017, 13:01Общество
В Пензе закончили ремонт на улице Славы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
По информации пресс-службы администрации Пензы, ремонтные работы длились две недели.
На площади около семи тысяч квадратных метров рабочие выполнили устройство верхнего слоя покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это значительно увеличит срок службы дорожного полотна.
Следующим участком, на котором приступят к работам, станет улица Карла Маркса. В первую очередь, здесь демонтируют бордюрный камень и проведут фрезерование покрытия, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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