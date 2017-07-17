17 июля 2017, 19:48Общество На улице Пушкина в Пензе оценивают качество асфальта Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев ознакомился с ходом ремонта городских магистралей. На улице Пушкина мэру показали пробы, которые были взяты для того, чтобы оценить качество покрытия.

С помощью специального бура рабочие вырезают из асфальта куски. Их отправят на экспертизу, которая должна установить, насколько качественно выполнена укладка дорожного полотна на улице Пушкина. Ремонт магистрали выполнен за счет средств федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». О том, что деньги потрачены не зря, по словам специалистов, можно судить по толщине дорожного покрытия.

Проба асфальта на Пушкина - не первая. Ранее для лабораторной проверки дорожного покрытия магистраль просверлили еще в четырех местах от пересечения улицами Бекешской до Кулакова.

«Мы сейчас смотрели заключение лаборатории от 11 июля. Образцы отбирались на другом участке. Там мы увидели, что качественный показатель асфальтобетонной смеси в норме», - сообщил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

На улице Пушкина дорогу отремонтировали самым прочным и дорогим щебеночно-мастичным асфальтом. Сейчас пробы покрытия взяли со всех отремонтированных участков улицы Пушкина. Результаты лабораторных исследований будут готовы к концу недели.

Общество

просмотров 86