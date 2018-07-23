На улице Окружной столкнулись «ГАЗель» и кроссовер

В Пензе в микрорайоне Окружная утром 23 июля произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал снимки с места происшествия в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел на дороге-дублере по улице Окружной.

По фото видно, что столкнулись Chevrolet Niva и «ГАЗель». Автор публикации ищет свидетелей ДТП.

«Нужны свидетели с регистратором или без него. Просьба позвонить по телефону 8(906)396-20-70», - написал он.

О наличии пострадавших не известно. Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».