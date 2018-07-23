На улице Окружной столкнулись «ГАЗель» и кроссовер

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23 июля 2018, 17:06Происшествия
В Пензе в микрорайоне Окружная утром 23 июля произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.
Пользователь опубликовал снимки с места происшествия в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел на дороге-дублере по улице Окружной.
По фото видно, что столкнулись Chevrolet Niva и «ГАЗель». Автор публикации ищет свидетелей ДТП.
«Нужны свидетели с регистратором или без него. Просьба позвонить по телефону 8(906)396-20-70», - написал он.
О наличии пострадавших не известно. Официальной информации о случившемся нет.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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