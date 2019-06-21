На улице Маркина обустроят заезд и парковку

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21 июня 2019, 16:07Общество
К главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву обратился представитель компании, которая специализируется на разработке и производстве турбонагнетателей для дизелей. Бизнесмен предложил обустроить заезд и парковку на улице Маркина.
«Для нас важно оказывать содействие промышленным и торговым предприятиям города и максимально учитывать их интересы при планировании и проведении работ. Для работников завода решение этого вопроса создаст комфортные условия и задаст предприятию вектор для дальнейшего развития», - подчеркнул Виктор Кувайцев.
Инициативу предприятия по обустройству парковки рассмотрели, бизнесмен получил разрешение на создание комфортных условий, как для работников этого предприятия, так и для посетителей соседних организаций и учреждений, сообщили в пресс-службе горадминистрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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