На улице Маркина обустроят заезд и парковку

К главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву обратился представитель компании, которая специализируется на разработке и производстве турбонагнетателей для дизелей. Бизнесмен предложил обустроить заезд и парковку на улице Маркина.

«Для нас важно оказывать содействие промышленным и торговым предприятиям города и максимально учитывать их интересы при планировании и проведении работ. Для работников завода решение этого вопроса создаст комфортные условия и задаст предприятию вектор для дальнейшего развития», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Инициативу предприятия по обустройству парковки рассмотрели, бизнесмен получил разрешение на создание комфортных условий, как для работников этого предприятия, так и для посетителей соседних организаций и учреждений, сообщили в пресс-службе горадминистрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».