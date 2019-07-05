На улице Лермонтова на проезжую часть рухнуло дерево

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05 июля 2019, 17:08Общество
В Пензе на улице Лермонтова днем 5 июля упало дерево. Об этом информагентству сообщил очевидец.
Мужчина прислал в редакцию «Пенза-Пресс» фотографию с места происшествия. Он рассказал, что дерево рухнуло на проезжую часть прямо перед Mitsubishi Lancer. Пензенец добавил, что ветки частично упали на бетономешалку.
Помимо этого случая, в группе соцсети «ВКонтакте» очевидцы сообщали о том, что на улице Лермонтова на автомобиль Kia Soul, который был припаркован возле бордюра, рухнуло дерево.
В комментариях пользователи предположили, что это произошло из-за того, что дерево было старым и сухим.
«У меня на подъезде объявление висело о том, что деревья старые будут пилить, видимо, не успели», - написал мужчина под ником Комментатор.
Напомним, подобная участь ждала и автолюбителей, которые припарковали машины на улице Богданова. Там 4 июля от дерева отломилась огромная ветка, которая буквально накрыла два авто, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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