На улице Крупской бизнесмены изуродовали деревья рекламой

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16 апреля 2019, 12:36Общество
Женщина обратилась в «Жалобною книгу» информагентства «Пенза-Пресс» с просьбой о помощи. Она просит спасти деревья на улице Крупской.
«Возле дома №21 по улице Крупской на деревьях разместили рекламу одного из банных комплексов. Прошу навести порядок и убрать объявления», - написала она.
Судя по фото, металлические крепежи буквально впиваются в деревья, что портит не только внешний вид растений, но и, возможно, пагубно влияет на рост дерева.
Информационное агентство направило по этому поводу официальный запрос в мэрию.
Напомним, в администрации Пензы 16 апреля обсудили проблему с размещением объявлений. Начальник МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» Сергей Некрасов рассказал, что в ближайшее время планируется попробовать использовать для рекламы отдельно стоящие тумбы или специальные плакаты, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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