На улице Крупской бизнесмены изуродовали деревья рекламой

Женщина обратилась в «Жалобною книгу» информагентства «Пенза-Пресс» с просьбой о помощи. Она просит спасти деревья на улице Крупской.

«Возле дома №21 по улице Крупской на деревьях разместили рекламу одного из банных комплексов. Прошу навести порядок и убрать объявления», - написала она.

Судя по фото, металлические крепежи буквально впиваются в деревья, что портит не только внешний вид растений, но и, возможно, пагубно влияет на рост дерева.

Информационное агентство направило по этому поводу официальный запрос в мэрию.

Напомним, в администрации Пензы 16 апреля обсудили проблему с размещением объявлений. Начальник МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» Сергей Некрасов рассказал, что в ближайшее время планируется попробовать использовать для рекламы отдельно стоящие тумбы или специальные плакаты, пишет ИА «Пенза-Пресс».