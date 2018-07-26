На улице Кривозерье на крыше нашли тело мужчины

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26 июля 2018, 17:08Происшествия
В Пензе на крыше промышленного здания обнаружили тело мужчины.
Как сообщили в пресс-службе пензенского пожарно-спасательного центра, информация о случившемся поступила на пульт дежурного 24 июля в 18.43.
Спасатели, прибыв на место, поднялись на крышу здания, и, используя альпинистское снаряжение и спинальный щит, спустили тело мужчины вниз. Мужчину передали полицейским для проведения расследования, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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