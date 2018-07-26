26 июля 2018, 17:08Происшествия

На улице Кривозерье на крыше нашли тело мужчины

В Пензе на крыше промышленного здания обнаружили тело мужчины.

Как сообщили в пресс-службе пензенского пожарно-спасательного центра, информация о случившемся поступила на пульт дежурного 24 июля в 18.43.

Спасатели, прибыв на место, поднялись на крышу здания, и, используя альпинистское снаряжение и спинальный щит, спустили тело мужчины вниз. Мужчину передали полицейским для проведения расследования, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/07/26/11332992

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