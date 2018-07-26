На улице Кривозерье на крыше нашли тело мужчины

В Пензе на крыше промышленного здания обнаружили тело мужчины.

Как сообщили в пресс-службе пензенского пожарно-спасательного центра, информация о случившемся поступила на пульт дежурного 24 июля в 18.43.

Спасатели, прибыв на место, поднялись на крышу здания, и, используя альпинистское снаряжение и спинальный щит, спустили тело мужчины вниз. Мужчину передали полицейским для проведения расследования, пишет ИА «Пенза-Пресс».