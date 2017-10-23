23 октября 2017, 19:05Общество На улице Карпинского отремонтировали хоккейную площадку В Пензе привели в порядок хоккейную коробку на улице Карпинского, которая долгое время была в неприглядном состоянии. Команду единомышленников, которая взялась за благоустройство площадки, собрали эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Акция прошла в рамках нового проекта – «Молодежка ОНФ».

Хоккейной площадке во дворе по улице Карпинского дарят вторую жизнь. Активисты готовят спортсооружение к зиме: красят ворота и забор, убирают мусор.

О том, что кто-то постоянно портит и без того не новую хоккейную коробку на Карпинского говорили еще в 2015 году. Тогда подрядчики восстанавливали разломанные борта, вырванную сетку и калитку. При этом в порче подозревали местных жителей. Те, в свою очередь, не спешили брать вину на себя.

«Когда очищают площадку тракторами, ломают забор чтобы вывезти снег», - рассказал житель дома №37 по улице Карпинского Валерий Швецов.

Чтобы подобных историй не повторялось, взять на контроль проблемное спортсооружение решили эксперты Общероссийского народного фронта. В рамках нового проекта «Молодежка ОНФ» для благоустройства хоккейной коробки специалисты пригласили школьников, студентов и предпринимателей. Теперь детям не придется обходить стороной разрушенную площадку.

«Мы договорились с администрацией Ленинского района о том, что эта площадка станет не только зимней, а круглогодичной, они нам обещали восстановить баскетбольные кольца и поставить волейбольную сетку. Мы обязательно за этим моментом проследим», - сказал руководитель исполкома ОНФ в Пензенской области Сергей Мельников.

«Наши дети будут там бегать, в футбол играть, девочки могут на самокатах кататься, а зимой зальют стадион, и ребята будут на льду кататься. Большое спасибо! Побольше бы таких активистов, которые хотят помочь», - отметила жительница дома №35 по улице Карпинского Любовь Ефремова.

Кроме того, сюда пригласят постоянных дворовых тренеров, которые будут заниматься с детьми. Для местных ребятишек и их родителей активисты прямо во дворе устроили праздник - раздавали сладкую вату, организовали мастер-класс по изготовлению воздушных змеев, а представители региональной федерации страйкбола провели показательные выступления.

Общество

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