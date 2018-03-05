На улице Калинина столкнулись маршрутка и легковушка - пензенцы

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05 марта 2018, 17:08Общество
Пензенцы сообщают в Сети о ДТП на Южной поляне.
Подписчик группы «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте» сообщил о ДТП на улице Калинина. Происшествие стало причиной пробки.
«Рядом с перекрестком ул. Калинина-Чкалова столкнулись маршрутка и легковушка», - написал подписчик.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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