Стала известна судьба дома на ул. Калинина, где обрушилась часть стены

В Пензе рухнула кирпичная кладка у еще одного дома, который официально не признан аварийным. На этот раз обрушение произошло по адресу: улица Калинина, 108а. Пострадавших нет. ЧП произошло вечером 12 апреля. На место происшествия, как сообщают в городской администрации, выезжали мэр Виктор Кувайцев и руководитель городского управления ЖКХ Александр Утин . Однако восстанавливать кладку коммунальщики начали лишь 15 апреля.

Дом на улице Калинина, 108а - это, как минимум, уже третий по счету жилой дом, у которого этой весной обрушилась кирпичная кладка. Трехэтажное общежитие официально, как ни странно, не признали аварийным. Поэтому о его расселении в ближайшем будущем речи не идет.

То, что стены идут волнами, хорошо заметно и на первом этаже, точно так же выпирал и обвалившийся участок на третьем. То, что никто не пострадал, пожалуй, удивительно. Местные жители говорят о том, что ЧП произошло около 17.00 12 апреля, а на следующий день рабочие сбили наиболее опасно нависшие кирпичи. К ремонтным работам приступили в понедельник. В состоянии открытой раны стена простояла более двух суток.

Коммунальщики уверены: сейчас здоровью жителей дома ничего не угрожает. Поэтому после эвакуации на несколько часов всем жителям коммунальщики разрешили вернуться в свои квартиры. Как сообщается на сайте администрации Пензы, городским властям известно о проблеме на улице Калинина, 108а. На место выезжали мэр и начальник управления ЖКХ. По предварительной версии официальных лиц, в том, что обрушилась кирпичная кладка, виноваты якобы сами жители.

«Кирпич намок из-за душевых , которые собственники незаконно поставили, поэтому все осыпалось. Процесс длился нескольких лет», - прокомментировал генеральный директор управляющей компании МУП «Первомайского района» Пензы Антон Балашов.

В душевых сквозь дыры от обрушенной кладки у окон видна улица. Еще одна опасность - самодельные душевые напичканы электропроводкой. Более того, люди по-прежнему продолжают там мыться. Как выживать иначе, они просто не знают: самодельная ванная комната - одна на этаж. А большинство жителей переехали туда, когда душевые уже были построены. Сейчас люди боятся оставаться в своих квартирах на ночь даже с учетом того, что кладку восстанавливают.

«Приехали с дочерью из деревни. Ночью будет страшно спать. Дом старый. Трясется, когда машины едут», - рассказала жительница Пензы Наталья.

Чиновники заявляют: как максимум, жители дома могут рассчитывать на капитальный ремонт. И то не в полном объеме: этим летом он затронет лишь крышу общежития. Возможно, отремонтируют и фасад. А вот о решении проблемы с душевыми пока речи не идет.