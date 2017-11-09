На улице Измайлова произошла серьезная авария

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10 ноября 2017, 12:02Происшествия
В Пензе утром 10 ноября из-за аварии на улице Измайлова образовалась пробка. В Сети появились фотографии с места ДТП.
Снимки очевидцы аварии разместили в группе «Подслушано у водителей» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах - грузовая «ГАЗель», которая врезалась в ограждение Леонидовского моста. Видно, что у машины сильно помята кабина. Есть ли пострадавшие, неизвестно.
Пользователи Сети сообщают, что из-за аварии образовалась пробка в сторону центра, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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