10 ноября 2017, 12:02Происшествия На улице Измайлова произошла серьезная авария В Пензе утром 10 ноября из-за аварии на улице Измайлова образовалась пробка. В Сети появились фотографии с места ДТП.

Снимки очевидцы аварии разместили в группе «Подслушано у водителей» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах - грузовая «ГАЗель», которая врезалась в ограждение Леонидовского моста. Видно, что у машины сильно помята кабина. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Пользователи Сети сообщают, что из-за аварии образовалась пробка в сторону центра, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/podslushano_avto_58

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