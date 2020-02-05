На улице Экспериментальной в Пензе загорелся подъезд

В Пензе в одном из подъездов дома №4 по улице Экспериментальной произошел пожар. Несмотря на оперативное прибытие сотрудников МЧС, огонь успел уничтожить всю систему освещения на этажах. К счастью, возгорание не затронуло квартиры.

Жильцы и не подозревали, что прямо за их дверью огонь бесшумно пожирает общедомовое имущество.

«Позвонила по телефону 01, но, наверное, провод уже сгорел, стала набирать 112 с мобильного. В суматохе надела на себя что попало, паспорт схватила и выбежала на улицу. Пожарные буквально через пять минут приехали, если не раньше», - рассказала жительница дома №4 по улице Экспериментальной Клавдия Пронина.

Главный вопрос, который обсуждали вышедшие после тушения на лестничную площадку жильцы, - как такое могло случиться. Кто-то придерживается версии поджога - с недавних пор неизвестный портит почтовые ящики и сжигает в них бумагу. Кто-то уверен, что виной всему - короткое замыкание. Истинную причину происшествия должны установить сотрудники МЧС.

«Было установлено, что в электрощитовых третьего подъезда произошло короткое замыкание. Жильцы с первого по третий этаж были эвакуированы, всего - пять человек, пострадавших нет», - прокомментировала начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Сразу после пожарных за дело взялись электрики. Они включили рубильник и проверили, во всех ли квартирах есть свет.

«В квартирах есть специальные шахты, там счетчики стоят, автоматы. Капремонт делали, новые поставили, там все красиво и аккуратно сделано. Дом обесточили, пожарные потушили возгорание. Мы проверили все и подали напряжение, у всех есть свет», - сказал электрик Владислав Косенков.

Теперь осталось восстановить освещение в самом подъезде. Эту задачу должна будет выполнить управляющая компания.