На улице Богданова автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся

В центре Пензы произошла авария, в результате которой легковой автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся. Есть пострадавшие, среди них - ребенок.

Серьезное ДТП произошло около 10:00 на перекрестке улиц Чкалова и Богданова недалеко от детской музыкальной школы №1. По словам очевидцев, Lada Granta под управлением 37-летнего водителя двигалась по улице Богданова в сторону центра города с большой скоростью. В это время по улице Чкалова поднималась другая отечественная легковушка - «ВАЗ-2109», за рулем которой находился 33-летний мужчина. Столкновения избежать не удалось.

«Только приехал и удар. Он должен был меня пропустить, но летел на огромной скорости», - рассказала водитель «ВАЗ-2109» Андрей.

После удара «девятку» развернуло на перекрестке. Lada Granta вылетела с проезжей части, снесла дорожный знак и перевернулась. Пассажиры, находившиеся в салоне, получили травмы различной степени тяжести.

«В результате происшествия пассажиры автомобиля Lada Granta, женщина 1987 года рождения и девочка 2014 года рождения, были доставлены в медицинское учреждение. Водитель автомобиля «ВАЗ-2109» был осмотрен на месте бригадой «скорой помощи» и отпущен», - прокомментировал инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Пензе Олеся Сатыренко.

В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. По данному факту проводится проверка.