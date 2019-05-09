На улицах Пензы заработала праздничная иллюминация

В Пензе по поручению мэра Виктора Кувайцева на улицах города подключили праздничную иллюминацию по Дню Победы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, световое оформление включили на улицах Лермонтова, Кирова, Пушкина, Коммунистической, Суворова, Антонова, Измайлова, проспектах Строителей и Победы. «Триколором» подсветили Свердловский мост, путепровод 8 Марта/пр.Строителей, путепровод по пр. Победы.

Подсветили и монумент «Росток», а также противоположную сторону набережной Суры, Подвесной мост, монумент «Самолет», памятный знак «Орден Победы» и Глобус. Кроме того, работает архитектурная подсветка городских зданий, пишет ИА «Пенза-Пресс».