На улицах Пензы заработала праздничная иллюминация

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09 мая 2019, 12:36Общество
В Пензе по поручению мэра Виктора Кувайцева на улицах города подключили праздничную иллюминацию по Дню Победы.
Как сообщает пресс-служба мэрии, световое оформление включили на улицах Лермонтова, Кирова, Пушкина, Коммунистической, Суворова, Антонова, Измайлова, проспектах Строителей и Победы. «Триколором» подсветили Свердловский мост, путепровод 8 Марта/пр.Строителей, путепровод по пр. Победы.
Подсветили и монумент «Росток», а также противоположную сторону набережной Суры, Подвесной мост, монумент «Самолет», памятный знак «Орден Победы» и Глобус. Кроме того, работает архитектурная подсветка городских зданий, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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