На улицах Пензы впервые прошел фестиваль театров

В Пензе впервые состоялся грандиозный фестиваль «Театральные экзерсисы». За день прямо под открытым небом перед жителями выступили более 40 творческих коллективов. Артисты расположились в центре города, превратив улицу Московскую в одну большую сцену. Праздник стал одним из главных событий Пензы, посвященных Году театра.

Официальное открытие прошло на театральной площади. На большой сцене, установленной перед главным входом в здание областного драмтеатра, развернулось основное представление от разных творческих коллективов. Там и танцевали, и пели, и показывали спектаклями.

В этот день артисты выступали на улице Московской, на сцене на площади Ленина, а также в сквере Давыдова. А зрители могли не только посмотреть представления, но и поучаствовать в них. Праздник не оставил равнодушными ни взрослых, ни самых маленьких.

Среди участников фестиваля были как профессионалы, так и любители. Праздник объединил творческие силы разных направлений: театры, танцевальные клубы, детские и студенческие объединения, цирковые коллективы.

«Это такая энергетика. Ты делишься ею с людьми, а они с тобой и происходит творческий, коллективный и семейный синтез», - отметила студентка театрального отделения пензенского колледжа искусств Мария Акимова.

«Это непосредственно прямое общение, мало того - это другой формат, уличная сцена, открытое пространство, большой поток людей, по-моему, это очень здорово», - сказала руководитель студии современной хореографии Dance zone Татьяна Панкрушкина.

Организаторами фестиваля стали министерство культуры и туризма Пензенской области, драматический театр имени А. В. Луначарского, а также региональное отделение «Союза театральных деятелей России». Фестиваль стал одним из главных событий Года театра.

«Все жанры вышли на улицы города для того, чтобы вдохнуть в жителей дух театра, потому что будет еще много интересных фестивалей и конкурсов, это значимо для Пензы», - отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

«Мы уже привыкли к классической форме демонстрации спектаклей, пьес, а когда театр на улице - это ощущение реального праздника и сопричастности с тем, что происходит вокруг», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Театральные экзерсисы» еще продолжатся. На улицы Пензы артисты, возможно, будут выходить ежегодно: событие хотят сделать традиционным.