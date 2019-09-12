На улицах Пензы впервые пройдет фестиваль театров

14 сентября в Пензе впервые пройдет фестиваль спектаклей на улице «Театральные экзерсисы». На улице Московской уже начали монтировать площадки для коллективов, а в пензенских театрах признаются, что давно ждали именно такого уличного формата представлений и надеются, что фестиваль станет традиционным.

Главным символом фестиваля станет скоморох. Мероприятие начнется с шествия. Точкой отправления станет «Росток», от которого участники театральных представлений дойдут до площади имени Ленина, а далее по улице Кирова двинутся к драматическому театру. В 14:00 там официально откроют первый в Пензе фестиваль уличных спектаклей.

«Фестиваль проходит в рамках Года театра. На него заявились около 50 участников, среди них - творческие коллективы, профессиональные театры, студии из Пензы, Заречного, Нижнего Ломова, из районов области. Они наполнят улицу Московскую своими локациями», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Фестивалю дали говорящее имя - «Театральные экзерсисы». Оно явно дает понять, что зрители увидят не только привычные спектакли, но также цирковые и танцевальные зарисовки. Слово экзерсис переводится как «упражнения» и сейчас применяется, в основном, к танцам. Однако в случае с фестивалем сценические искусства объединят под эгидой театра.

«Хочется, чтобы этот фестиваль стал ежегодным. Если окунуться в историю театра, то он вышел с площади, с улицы. Ощущение праздника, радости - это всегда здорово. Надеюсь, в будущем этот фестиваль станет международным и на него будут приезжать люди из разных стран», - сказал художественный руководитель пензенского драматического театра имени Луначарского Сергей Казаков.

В этот день все действия будут проходить на улице. В драмтеатре спектаклей не будет. Его труппа выступит с музыкальной сказкой «Бременские музыканты» (0+). «Театр Доктора Дапертутто» в «Доме Мейерхольда» тоже покажет свое искусство на уличной площадке во дворе музея. Кстати, именно эта труппа, которая работает в жанре площадной комедии дель арте, и предложила идею уличного театрального фестиваля. Откликнулись творческие люди со всей области.

«Что касается фольклорных коллективов, они везут отрывки из спектаклей театрализованного характера - мороженые песни. Колледж культуры и искусств принимает участие. Очень насыщенная площадка будет в сквере имени Давыдова, на ней будут работать пять коллективов», - рассказала координатор фестиваля, художественный руководитель детской школы искусств города Заречного Светлана Лукьянова.

Главной сценической площадкой также станет площадь имени Ленина - там пройдет полуторачасовое цирковое представление, а чуть позднее - театральные батлы и мастер-классы. Сцены организуют в сквере имени Белинского, на площадке у торгового центра «Пассаж», в сквере «Копилка пословиц», на улице Славы и у часов с кукушкой. Специальным гостем фестиваля станет шоу-группа «Комиксы» из Самары.

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