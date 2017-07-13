В Пензенской области ночью станет светлее

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13 июля 2017, 19:43Общество
В 2017 году в Пензе и области ночью станет светлее. В регионе реализуется программа по установке новых световых опор и светоточек. На работы из муниципального и областного бюджетов выделено 17 миллионов рублей.
Сейчас завершается разработка проектно-сметной документации и идет подготовка к торгам. Приступить к установке планируют в августе. Новое наружное освещение появится в нескольких населенных пунктах Пензенской области и почти в каждом районе областного центра - рядом с многоквартирными домами, на тротуарах, в парках и скверах.
«Перечень объектов был сформирован в данной программе на основании заявлений жителей и с учетом представлений ГИБДД о безопасности дорожного движения. Планируется установить в районе 270 опор и 741 светоточки. Основные места, сформированные на основании обращений граждан - ЗИФ, поселок Заря и в городе», - сообщил заместитель начальника департамента ЖКХ г. Пензы Денис Леонтьев.
Программа рассчитана на три года. Заявки на 2018 год уже принимаются.
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