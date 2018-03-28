На улицах Пензы могут появиться навигационные экраны

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28 марта 2018, 12:34Общество
В Пензе могут появиться лайтбоксы - светодиодные панели с информацией об уличной системе города. На них будут изображены названия проспектов, объектов городской инфраструктуры и пути следования к ним.
«Это решение позволит усовершенствовать систему городского ориентирования, а также поспособствует повышению туристической привлекательности», - отметили в пресс-службе горадминистрации.
Мэр Виктор Кувайцев поручил управлению архитектуры и градостроительства изучить презентацию городской навигационной сети на предмет соответствия облику областного центра.
«Для этого необходимо вынести инициативу на обсуждение общественности», - пояснил он.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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