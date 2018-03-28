28 марта 2018, 12:34Общество

На улицах Пензы могут появиться навигационные экраны

В Пензе могут появиться лайтбоксы - светодиодные панели с информацией об уличной системе города. На них будут изображены названия проспектов, объектов городской инфраструктуры и пути следования к ним.

«Это решение позволит усовершенствовать систему городского ориентирования, а также поспособствует повышению туристической привлекательности», - отметили в пресс-службе горадминистрации.

Мэр Виктор Кувайцев поручил управлению архитектуры и градостроительства изучить презентацию городской навигационной сети на предмет соответствия облику областного центра.

«Для этого необходимо вынести инициативу на обсуждение общественности», - пояснил он.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_rassmotrel_proekt_po_razvitiyu_gorodskoy_navigatsionnoy_seti/

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