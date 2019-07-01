На ул. Зеленодольской на две ночи перекроют движение машин

В Пензе на улице Зеленодольской ограничат движение транспорта. Это связано с фрезерованием дорожного полотна.

В пресс-службе мэрии уточнили, что нельзя будет проехать от улицы Мереняшева до остановки «Совхоз-техникум» с девяти часов вечера 1 июля до шести часов утра 2 июля. Ограничение будет действовать и с девяти часов вечера 2 июля до шести часов утра 3 июля.

В пресс-службе добавили, что в качестве объездных путей можно использовать улицы Мереняшева, Чебышева, Львовскую и Курскую, пишет ИА «Пенза-Пресс».