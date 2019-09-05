На ул. Заовражной заменят 600 метров водопроводных сетей

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05 сентября 2019, 15:06Общество
В Пензе на улице Заовражной специалисты приступили к работам по замене водопроводных сетей.
В пресс-службе «Горводоканала» пояснили, что новый водопровод будут прокладывать методом гидравлического разрушения. Отмечается, что такая технология – самая распространенная среди всех способов замены трубопроводов.
Специалисты планируют завершить работы примерно к 11-12 сентября. Всего отремонтируют 600 метров сетей.Территорию раскопок благоустроят.
«Стоит отметить, что новые коммуникации позволят бесперебойно обеспечивать водой частные домовладения на улице Заовражной, жителям которых раньше нередко приходилось испытывать неудобства в связи с порывами на обветшавших коммуникациях», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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