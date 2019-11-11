На ул. Захарова из-за жесткого ДТП образовался затор

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11 ноября 2019, 17:08Происшествия
Утром 11 ноября в Пензе столкнулись два легковых автомобиля. Фотографии и видео с места аварии появились в Сети.
Снимки размещены в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». Автомобиль отечественного производства и иномарка не поделили дорогу на улице Захарова. «Семерка» после столкновения передними колесами заехала на тротуар, оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. Бампер иномарки отлетел на несколько метров на газон.
Машины перегородили собой практически всю проезжую часть, из-за дорожно-транспортного происшествия образовался затор. Есть ли пострадавшие в аварии, неизвестно.
Официальной информации нет.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенским водителям, что нужно соблюдать правила дорожного движения. Беспечность и невнимательность за рулем могут привести к трагедии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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