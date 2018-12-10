На ул. Захарова из-за большегруза образовалась пробка

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10 декабря 2018, 11:34Происшествия
Утром 10 декабря в Пензе произошло ДТП. Об этом в редакцию ИА «Пенза-Пресс» сообщил очевидец.
«На ул. Захарова занесло фуру, машина отлетела передней частью в кювет, а задней перегородила полосу на дороге. Из-за этого утром улица «встала», образовалась пробка», - рассказал мужчина.
По его словам, ДТП произошло примерно в восемь утра, а через два часа на место приехал трактор, который принялся вытягивать большегруз.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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