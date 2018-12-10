На ул. Захарова из-за большегруза образовалась пробка

Утром 10 декабря в Пензе произошло ДТП. Об этом в редакцию ИА «Пенза-Пресс» сообщил очевидец.

«На ул. Захарова занесло фуру, машина отлетела передней частью в кювет, а задней перегородила полосу на дороге. Из-за этого утром улица «встала», образовалась пробка», - рассказал мужчина.

По его словам, ДТП произошло примерно в восемь утра, а через два часа на место приехал трактор, который принялся вытягивать большегруз.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».