На ул. Володарского построят детскую поликлинику

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27 сентября 2019, 10:01Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел совещание по вопросам строительства медицинского учреждения.
В пресс-центре регионального правительства пояснили, что в соответствии с поручениями президента Владимира Путина, до 2021 года в России нужно завершить формирование сети детских поликлиник по новым нормативам. Заместитель министра здравоохранения области Оксана Чижова подчеркнула, что Пензе необходима поликлиника на 6000 квадратных метров, так как в городе проживает 96 тысяч детей.
Медучреждение планируют построить на улице Володарского. В настоящее время в мэрии формируют земельный участок.
«Поручаю министерству здравоохранения Пензенской области подготовить технические условия под проект поликлиники. На следующей сессии Законодательного Собрания необходимо заложить средства на проектно-сметную документацию, а затем объявить конкурс на ее изготовление. Также нужно сформировать рабочую группу под руководством начальника департамента градостроительства и архитектуры Леонида Иоффе», - сказал губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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